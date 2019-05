SPD-Ortsverein wird 100

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Himmelkron-Gössenreuth stand die Ehrung von Herbert Bär, der seit 40 Jahre der SPD die Treue gehalten hat. Vorsitzender und Gemeinderat Rudi Gumtow bezeichnete Bär als geradlinigen Genossen, dabei immer direkt mit seinen Aussagen und bei jeder Gelegenheit hilfsbereit.

Die Mitgliederzahl des Ortsvereins bezifferte Gumtow auf 38, darunter zehn Frauen. Ein neues Mitglied konnte im Vorjahr aufgenommen werden. In seinem Rechenschaftsbericht listete Vorsitzender Rudi Gumtow die vielfältigen Aktivitäten des Ortsvereins auf. Aktiv war die SPD bei geselligen Veranstaltungen, wie einem Heringsessen, dem Straßenfest, einem Allee-Cafe und der Jahresabschlussfeier.

"Trauriger Termin"

Ein trauriger Termin war nach den Worten Gumtows für die SPD im Vorjahr das Ergebnis der Landtagswahl: "Erfreulich dabei jedoch, dass Inge Aures und Klaus Adelt überdurchschnittlich abschnitten und Holger Grießhammer in den Bezirkstag einziehen konnte."

Auf der Jahresabschlussfeier wurde auch Wirtin Brigitte Hartmann für ihre langjährige Gastfreundschaft und die ausgezeichnete Bewirtung gedankt. Auf der Veranstaltung sorgte der "Echte Franke" aus Neuenmarkt für ein Highlight.

In seiner Vorschau ging Vorsitzender Rudi Gumtow auf die geplanten Veranstaltungen ein. So werden die 100-Jahr-Feier der SPD Kupferberg und das Straßenfest Himmelkron besucht. Ferner wird sich der Ortsverein wieder am Allee-Café und dem Ferienprogramm der Gemeinde beteiligen.

Natascha Kohnen kommt

Die SPD feiert am 27. September selbst 100 Jahre SPD Himmelkron im Gasthof Opel, dabei mit einem Kreistreffen verbunden, bei dem Natascha Kohnen der Ehrengast sein wird. Den Kassenbericht erstattete Ottmar Schmiedel. Er berichtete von einer zufriedenstellenden Kassenlage.

In ihrem Bericht zur Gemeinderatsarbeit listeten Gemeinderat Rudi Gumtow und Dritter Bürgermeister Peter Aßmann bereits durchgeführte beziehungsweise in Vorbereitung und unbedingt erforderliche Maßnahmen auf. Sie waren sich einig: "All diese Maßnahmen und sicher noch viele andere Projekte werden den Gemeinderat fordern. Wir von der SPD werden uns mit einbringen."

In seinem Grußwort berichtete Holger Grießhammer, dass er überrascht und auch erfreut über seine Wahl zum Bezirksrat und zum SPD-Fraktionsvorsitzenden war. Werner Reißaus