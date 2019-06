SPD-Ortsverein Theres wählt neuen Vorstand

Der SPD-Ortsverein Theres hält am Sonntag, 30. Juni, seine Jahresversammlung mit Neuwahlen ab. Der Beginn ist um 19 Uhr im Nebenraum der Gaststätte "Bei Willi" in Obertheres. Nach einem Totengedenken hören die Mitglieder den Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden mit Ausblick auf die Gemeinderatswahl im März 2020, die Berichte der Kassiererin und der Kassenprüfer, bevor die Neuwahl des Vorstands ansteht. Des Weiteren gibt es eine Aussprache über die Situation der SPD und Information zur Gemeindepolitik in Theres. red