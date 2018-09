SPD-Ortsverein lädt zu Vortrag ein

Der SPD-Ortsverein Strullendorf-Zeegenbachtal lädt ein zu einem Vortrag über das Thema Betreuungsrecht ein. Es referiert Sabine Sauer, Geschäftsführerin des Betreuungsvereins der Arbeiterwohlfahrt. Die Veranstaltung findet am Freitag, 21. September, um 19 Uhr in der Gaststätte Lindenbräu in Strullendorf statt. Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei. red