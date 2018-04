SPD-Ortsverein hat ländliche Entwicklung im Blick

"Wir dürfen nicht nur in Beton und Asphalt investieren, sondern auch in den sozialen Zusammenhalt", sagte Carsten Höllein, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, bei der Hauptversammlung im "Haus der Bäuerin". Die Straßenbaumaßnahmen, die im Stadtgebiet laufen oder anstehen, seien dringend notwendig. "Wir dürfen es aber nicht dabei belassen. Die Menschen müssen sich in unseren Dörfern wohlfühlen." An zwei Beispielen machte Höllein deutlich, in welchen Bereichen die Stadt aus Sicht der SPD in den nächsten Jahren Schwerpunkte setzen muss: "Wir brauchen mehr Sozialarbeit an unserer Mittelschule." Die Gesellschaft habe sich verändert, viele Familien könnten die klassische Erziehungsarbeit nicht mehr leisten, Lehrer die Defizite nicht allein ausgleichen. Ein weiteres Feld sei die Seniorenarbeit: "Auch hier brauchen wir als Folge des demografischen Wandels mehr professionelle Strukturen, vor allem in der Prävention." Ein Vorzeigeprojekt nannte Höllein den Umbau des Freibades Autenhausen zum Naturbad. Was der Förderverein auf den Weg gebracht hat, sei bürgerliches Engagement im besten Sinne. "Wer ländliche Entwicklung ernstnimmt, muss seine Infrastruktur erhalten und Lebensqualität sicherstellen." cahö