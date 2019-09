SPD-Ortsverein feiert heiter

Der SPD Ortsverein feiert am 18. Oktober, ab 19 Uhr, sein 100-jähriges Bestehen in der Peter-J.-Moll-Halle. Dazu ließen sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen, denn man wollte nicht eine klassische Jubiläumsfeier mit vielen Reden und Ehrungen veranstalten. Als Highlight konnte Christian Ude gewonnen werden. Der sei "der einzige Kabarettist, der nebenbei eine Großstadt regiert", sagte seinerzeit Dieter Hildebrand über den früheren Münchner Oberbürgermeister. Ude empfand das als "Ritterschlag" - er mache eigentlich kein Kabarett, sondern erzähle auf den Kleinkunst- und Theaterbühnen des Landes nur wahre Geschichten. Dabei gibt er tiefe und immer komische Einblicke in den politischen Betrieb und nimmt sich dabei nicht allzu ernst. Diese Fähigkeit zur Selbstironie war es nicht zuletzt, die ihm in der Landeshauptstadt zu stetig steigenden Wahlerfolgen verholfen hatte. Seine Themen fand und findet Ude, der nach 24 Bürgermeisterjahren in den Ruhestand ging ("weil Bürgermeister in Bayern von Gesetzes wegen geistig und körperlich top fit, jung und dynamisch sein müssen, was von Regierungschefs kein Mensch verlangt"), auf allen Ebenen der Politik: Im vorpolitischen Raum und auf Bürgerfesten, im Wahlkampf und im Ortsverein, bei Kleingartenvereinen und im nächtlichen Rathaus, in Aufsichtsräten und bei der Verwaltungsarbeit, beim politischen Kräftemessen und natürlich "bei der wichtigsten Amtshandlung, die je in Bayern einem Sozialdemokraten zugetraut und zugemutet wurde: dem Anstich auf der Wiesn".

Christian Ude erzählt Geschichten

Der "großartige Geschichtenerzähler", wie ihn die Süddeutsche Zeitung nannte, wurde viermal zum Münchner Oberbürgermeister und dreimal zum Präsidenten des Deutschen Städtetags gewählt. Der Bad Staffelsteiner Liedermacher Erik Konietzko wird Christian Ude bei seinem Auftritt begleiten. Der Eintritt ist frei. red