SPD-Ortsverein ehrt Mitglieder für langjährige Treue

In einer kleinen Feierstunde sprach der Vorsitzende Willy Güntsch vom SPD-Ortsverein Tettau für die langjährige Mitgliedschaft und Treue zur Gemeinschaft seinen Jubilaren Anerkennung und Wertschätzung aus: Wolfgang Vater für 40 Jahre, Horst Ebert und Leopold Ruß für je 50 Jahre.

Sie hätten mit Verlass und Unbeirrbarkeit den SPD-Ortsverein Tettau unterstützt und vertreten, so der Vorsitzende. Wolfgang Vater lebt aus beruflichen Gründen sehr lange in München, trotzdem ist er mit seinem Heimatverein so eng verbunden geblieben, dass er diesen Ehrentag feiern konnte. Die zuverlässige Mitarbeit, sei es für Unterstützung des Vorstandes bei Veranstaltungen oder handwerklichen Tätigkeiten, war für Leopold Ruß das prägende Merkmal. Horst Ebert zeigte mit Engagement seine ehrenamtliche Unterstützung. red