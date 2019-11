Hochstadt 14.11.2019

SPD nominiert Kandidaten für Wahl

Der SPD-Ortsverein von Hochstadt lädt am morgigen Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in die Gastwirtschaft "Zur frischen Quelle" in Obersdorf/Anger zur Nominierungsversammlung des SPD-Bürgermeisterka...