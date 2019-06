SPD lud zur Wanderung auf den Kordigast

Alljährlich im Frühjahr laden die SPD-Frauengruppe, die Sozialen Bürger und der SPD-Ortsverein zu einer Wanderung auf den Kordigast ein. Während einige, die nicht ganz so gut zu Fuß waren, den Fahrservice nutzten, nahmen etliche auch die Wanderstrecke auf den Hausberg von Altenkunstadt auf sich. Dabei hielten die Mandatsträger Allmut Schuhmann, Frank Novotny und Karlheinz Hofmann an ihrer Tradition fest und spendierten allen Parteifreunden und Wanderlustigen in der Gastwirtschaft "Waldfrieden" ein schmackhaftes fränkisches Brotzeitbuffet, das von allen dankbar angenommen wurde.

Auch den Gemeinderäten selbst schmeckte dieses vorzüglich, die sich zudem über die lebhafte Beteiligung erfreut zeigten. Dieter Radziej