SPD-Liste steht

"Gemeinsam, mit den Menschen in unserer Stadt wollen wir zukünftig als stärkste Fraktion die erfolgreiche Arbeit fortsetzen", erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Stieringer in der Delegiertenkonferenz.

"Wir haben ein starkes Team, das alle Bereiche der Bevölkerung repräsentiert", betont OB Andreas Starke in der Pressemitteilung der Partei. Die rund 50 Teilnehmer auf der dreistündigen Nominierungsversammlung präsentierten sich "mit Geschlossenheit, Optimismus und großer Zuversicht". Unter dem Motto "Eine Stadt für alle" starte die SPD in den Wahlkampf.

Kreisvorsitzender Felix Holland stellte eine Mischung aus engagierten, bekannten und beliebten Kandidaten aus den Stadtteilen vor. Starken Rückenwind versprechen sich die Sozialdemokraten von der Zusammenlegung der Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl.

"Mit Andreas Starke steht der beliebteste Kommunalpolitiker Bambergs an der Spitze unserer Liste", urteilt der SPD-Kreisvorsitzende. Ohne Gegenstimme wählten die Delegierten Starke auf Platz 1 der Liste.

Auf Platz 2 steht Klaus Stieringer, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, Geschäftsführer von Stadtmarketing und Chef der Arbeiterwohlfahrt. Auf Platz 3 kandidiert die Krankenschwester und Gaustadter VdK-Vorsitzende Ingeborg Eichhorn, gefolgt von Felix Holland (Personalratsvorsitzender und Gewerkschaftler). Als Experte für Bausachen geht Heinz Kuntke auf Platz 5 ins Rennen, der auch Bürgervereinsvorsitzender in Bamberg-Ost ist. Um sich auch in Zukunft um die Mieter in der Gereuth und der Wunderburg zu kümmern, kandidiert Karin Gottschall an Nummer 6.

Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner will sich weiter für Bildungs- und Kulturanliegen einsetzen und tritt auf Platz 7 an. Mit Umwelt- und Energiefragen beschäftigt sich auf Platz 8 Miriam Müller, die zugleich stellvertretende Vorsitzende des VdK in Bamberg-Süd ist. Der selbstständige Bio-Gärtner Sebastian Martins Niedermaier steht auf Platz 9. Ihm folgt Juso-Vorsitzende Valentina Weymann.

Mit Handwerksmeister Peter Süß und Fußballtrainer Christoph Starke stehen zwei SPD-Stadträte auf den Plätzen 11 und 12. Auch auf den weiteren Plätzen bewerben sich engagierte Persönlichkeiten um ein Mandat: etwa Markthändler Sandro da Ros (Platz 16), Mediengestalter Arno Schimmelpfennig (Platz 20) oder Joelle Vormann-Pfeifer (Platz 21), die sich auch bei "Freund statt fremd" einbringt. Platz 44 besetzt Allgemeinmediziner Ernst Trebin. red