SPD-Landeschefin kommt zum Jubiläum

Die SPD Ludwigschorgast als älteste politische Kraft im Ort wird heuer 70 Jahre alt. "Grund genug, das Jubiläum gebührend zu feiern", kündigte Vorsitzender Tobias Braunersreuther bei der Hauptversammlung im Gasthof Schicker an. Hauptrednerin wird die SPD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Natascha Kohnen, sein. Und: Gleichzeitig soll im Rahmen der Festveranstaltung ein Kreistreffen stattfinden.

"Ein gutes Miteinander und eine aktive Mitgestaltung der Gemeinde sind unds wichtig." Diese Aussage belegte der Vorsitzende in seiner Rückschau mit verschiedenen Aktivitäten. Ludwigschorgast stellte er als eine attraktive Wohngemeinde mit guter Infrastruktur heraus. "Trotzdem steht die Gemeinde weiterhin vor großen Herausforderungen", sagte Braunersreuther. Voll stehe die SPD hinter dem geplanten Anbau an die Kinderkrippe, weil der Betreuungsbedarf gestiegen sei. Allerdings gebe es in dieser Sache noch einige Punkte zu klären.

Was der Ort brauche, sei neues Bauland, nachdem im Gebiet "Rother Bühl" fast alle Grundstücke vergeben seien. Dabei sollte man auch an eine Wohnform für Jung und Alt denken.

Dass auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam, verdeutlichte Schriftführer Klaus-Peter Kugler. Er erinnerte an das Sommerfest, den Ausflug, das Schafkopfrennen und das Kegelturnier. Als Volltreffer hätten sich wieder das Ostereiersuchen und das Fischla-Rennen erwiesen. Auch eine Müllsammelaktion habe man durchgeführt und eine farbenfrohe Blumenwiese neben dem Rewe-Markt angelegt.

Eine gute Finanzlage vermeldete Kassier Helmut Schmidt, dem Revisor Josef Wagner eine tadellose Arbeit bestätigte. Delegierte für die Unterbezirkskonferenz zur Europawahl 2019 sind Elli Konrad und Tobias Braunersreuther. tb