SPD lädt zur Maiwanderung

Die SPD-Frauengruppe, die Sozialen Bürger und der SPD-Ortsverein von Altenkunstadt laden am Freitag, 31. Mai, zu ihrer traditionellen Maiwanderung ein, die auf den Kordigast führt. Abmarsch ist um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Schul- und Sportzentrums von Altenkunstadt. Für alle, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, werden Fahrgemeinschaften angeboten. Hierzu ist um 18.30 Uhr der Treffpunkt an der Eisdiele "La Spezia". Wenn der Hausberg von Altenkunstadt von allen erreicht ist, spendieren die Mandatsträger der SPD und Sozialen Bürger in der Gastwirtschaft "Waldfrieden" ein zünftiges fränkisches Brotzeitbuffet. An dieser Stelle wird auch bereits darauf hingewiesen, dass am Sonntag, 28. Juli, ebenfalls auf dem "Korches" das alljährliche SPD-Familienfest stattfindet. dr