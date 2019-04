SPD lädt zu Ortstermin in Forstlahm

Die SPD lädt am Mittwoch, 17. April, zu einem Ortstermin nach Forstlahm ein. Die Stadtratsfraktion will sich ein Bild von der Fläche machen, auf der der geplante Kinderspielplatz mit Soccercourt gebaut werden soll. Dagegen gibt es Protest, so Fraktionsvorsitzender Ingo Lehmann. Und daher wolle man mit den Bürgern reden. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Parkplatz der Gastwirtschaft Schramm. red