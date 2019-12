SPD kommt mit dem Glühweinexpress

Die SPD-Glühweinexpress-Tour durch die südlichen Ortsteile Höchstadts geht am Samstag, 14. Dezember, weiter. Ab 14 Uhr kann man in Greiendorf mit den Kandidaten der Stadtratsliste für die Kommunalwahl 2020 bei Glühwein und Lebkuchen ins Gespräch kommen. Die Zeiten, zu denen der Glühweinexpress hält, sind den aufgestellten Plakaten in den Ortsteilen zu entnehmen, teilt die Partei mit. Treffpunkt ist auch gleichzeitig der Standort des Plakates. red