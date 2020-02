SPD kommt in Stadtteile

Unter dem Motto "Ohr am Bürger - Kaffee im Pott" veranstaltet die Eberner SPD am heutigen Samstag um 11 Uhr im Café Fuchs im Rewe-markt in Sandhof eine Gesprächsrunde. Bürgermeister Jürgen Hennemann, die SPD-Stadträte und die Listenkandidaten zur Stadtratswahl rund um den Ortvereinsvorsitzenden Ecki Roeß sind vor Ort, wie der Ortsverein mitteilte.

Ferner setzt die SPD am heutigen Samstag unter dem Motto "AnsprechBar - Wir hören zu" die Stadtteiletour fort. Die Kandidaten sind um 14 Uhr in Jesserndorf am Dorfplatz. Weiter geht es um 15 Uhr in Weißenbrunn vor dem Feuerwehrhaus und um 16 Uhr in Bramberg an der alten Schule. Bürgermeister Jürgen Hennemann und die Stadtratskandidaten wollen auf die in den Wunschkarten geäußerten Anliegen der Bürger eingehen und die umgesetzten Vorhaben der letzen sechs Jahre erläutern. "Ideen und Anregungen sind willkommen", erklärt Roeß. "Wir stellen uns gerne den Fragen der Bürger." Auch aktuelle Fragestellungen jenseits der Kommunalpolitik können vor Ort diskutiert werden. red