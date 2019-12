SPD Knetzgau mit neuer Führung

Im Siedlerheim führte der SPD-Ortsverein seine Neuwahlen des Vorstands durch. Die neue Führung bilden Michael Grosskopf (Knetzgau) als Vorsitzender, Karl Weißenberger (Oberschwapppach) als dessen Stellvertreter und Matthias Zink (Zell) als Schriftführer. Kassier ist Heinrich Düring (Knetzgau), Beisitzer sind Xaver Klein (Zell) und Edgar Wegner (Knetzgau), Kassenrevisor ist Udo Schmalz (Knetzgau).

Zuvor hatte der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Paul Hümmer das Engagement des langjährigen Ortsvereinsvorsitzenden und Gemeinderats Heinrich Düring gewürdigt. Düring selbst zeigte sich erfreut, dass die einzelnen Ortsvereine der Gemeinde sich künftig zu einem Knetzgauer SPD-Ortsverein zusammenschließen wollen.

In seiner ersten Rede dankte Grosskopf den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige Arbeit. "Gemäß dem Motto des SPD-Bundesparteitags ,Aufbruch in eine neue Zeit' muss es Ziel der SPD Knetzgau sein, wieder in alter Stärke in den Gemeinderat einzuziehen", so der neue Vorsitzende Michael Grosskopf.

Heinrich Düring und Udo Schmalz stellten den Bau des Awo-Heimes als ein Leuchtturmprojekt der abgelaufenen Gemeinderatsperiode heraus. Im Rahmen der Versammlung wurde Lothar Graser für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD gewürdigt.

Besonders bedankte sich Grosskopf bei den ausscheidenden Gemeinderäten Heinrich Düring und Udo Schmalz. red