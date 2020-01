SPD-Kandidaten stellen sich vor

SPD-Bürgermeisterkandidat Jan Marberg und die SPD-Stadtratskandidaten stellen sich am kommenden Sonntag, 2. Februar, im Rahmen der Reihe "Marberg kommt" in Volkers vor. Nach kurzer Vorstellung der Kandidaten und des Programms besteht die Möglichkeit für Fragen an die Kandidaten. Beginn ist um 10 Uhr im Sportheim des TSV Volkers. sek