SPD-Kandidaten am Gabelmann

Die SPD-Direktkandidaten in den Stimmkreisen Bamberg-Stadt und Bamberg-Land stellen sich am Samstag, 22. September, in der Bamberger Fußgängerzone zum Gespräch. Die SPD-Bewerber für Landtag und Bezirkstag erwarten von 10 bis 13 Uhr am Infostand am Gabelmann die Fragen der interessierten Bürgerschaft. red