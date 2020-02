SPD in der Siedlung und in Gehülz

Um auch in den Kronacher Stadtteilen vor Ort zu sein, veranstaltet der SPD-Stadtverband am nächsten Freitag, 28. Februar, von 15.30 bis 17 Uhr einen Infostand auf dem Konrad-Popp-Platz. Neben Bürgermeisterkandidatin Sabine Gross werden auch die Stadtratskandidaten der Partei anwesend sein und für ein Gespräch zur Verfügung stehen, insbesondere die drei Kandidatinnen aus diesem Bereich, Ingrid Heinisch, Annegret Iuliano und Barbara Gröger. Ein wichtiges Anliegen für die Siedlung, das von der SPD unterstützt wird, ist sicherlich die Erneuerung der Straßen und Gehsteige. Am kommenden Samstag, 29. Februar, ist die SPD am Vormittag mit ihrem Infostand auf dem Marienplatz präsent und am Nachmittag von 13.30 bis 15 Uhr ist man in Gehülz vor Ort - mit den örtlichen Kandidaten Stadtrat Hans Simon, Michael Seegenschmiedt und Christian Kreutzer. red