SPD Hirschaid stellt Liste auf

Die SPD der Marktgemeinde Hirschaid hat ihre Liste für die Gemeinderatswahl am 15. März gewählt. Zur Einstimmung gab Horst Auer, der Kandidat der SPD für das Amt des Bürgermeisters, einen aktuellen Bericht zur Lage der Gemeinde, wie es in einer Mitteilung heißt. Ergänzt wurden seine Ausführungen von Marktgemeinderat Josef Haas. Der Vorsitzende des Ortsvereins, Gerhard Jahnke, dankte allen Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich für die SPD und für die Gemeinde zu engagieren. Die Liste der SPD weise eine gute Mischung von Männern und Frauen, von erfahrenen und jungen Bürgern auf. Mit Horst Auer und Lissy Nagengast träten zwei Hirschaider auch auf der SPD-Liste für den Kreistag an.

Die Liste der SPD Hirschaid: 1. Horst Auer, 2. Barbara Lengenfelder, 3. Josef Haas, 4. Lissy Nagengast, 5. Gerhard Jahnke, 6. Ronni Arendt, 7. Harald Kegelmann, 8. Monika Dietz, 9. Joscha Berger, 10. Margot Kappes, 11. Yasin Cetin, 12. Brigitte Jahnke, 13. Marco Saffer, 14. Thomas Vit, 15. Daniel Köpplinger, 16. Christopher Knauer, 17. Daniel Brunnhuber, 18. Rudolf Meinhardt, 19. Christof Berger, 20. Günter Jahnke red