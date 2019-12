SPD Heiligenstadt will frische Ideen einbringen

Die Gemeinderatsliste der SPD Heiligenstadt steht. Im Verlauf einer reibungslosen und harmonischen Nominierungsversammlung benannte die SPD ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März 2020.

"Die Heiligenstadter SPD hat heute wieder einmal bewiesen, wie solidarisch und einig sie ist", meinte der Wahlleiter und Leiter der SPD-Kreistagsfraktion, Jonas Merzbacher, im Anschluss an die Veranstaltung. In geheimer Wahl wurden die Kandidaten samt Sitzverteilung gewählt. Viele junge und neue Kandidaten erscheinen auf der Liste, auch auf den begehrten vorderen Plätzen. Dies bewerteten viele Anwesende als deutliches Zeichen dafür, dass frische Ideen und neue Inspiritation in den Gemeinderat einziehen.

Einig war man sich auch, für die ganze Großgemeinde da zu sein und das Zusammenwachsen aller Gemeindeteile zu forcieren. Die Ergebnisse der Bürgerbefragung aus dem Sommer-Dialog seien schon fast alle analysiert und kategorisiert, berichtete der bereits im Oktober gekürte Bürgermeisterkandidat Stefan Reichold. Die Schwerpunkte der zukünftigen Gemeinde-, Kultur- und Vereinspolitik sollten neben den Pflichtaufgaben sein: Generationen verbinden, Wohnen und Bauen, Transparenz/Information/Kommunikation, Digitalisierung, Feuerwehrwesen, Ökonomie und Nahversorgung.

Die Liste

Die Liste der SPD Heiligenstadt: Stefan Reichold (Heiligenstadt), Eva-Katharina Schmidt (Heiligenstadt), Dieter Hümpfner (Neumühle), Roland Aichinger (Heiligenstadt), Josef Pickel (Geisdorf), Peter Kießkalt (Heiligenstadt), Franziska Hohe (Heiligenstadt), Ralph Sponsel (Heiligenstadt), Tobias Dippold (Hohenpölz), Christian Hotz (Traindorf), Karsten Lunz (Reckendorf), Cornelia Dorsch (Reckendorf), Nikolai Rückert (Heiligenstadt), Christian Just (Heiligenstadt), Heinrich Reichenberg (Stücht), Karl-Heinz Potzel (Burggrub); Ersatz: Manuel Hösch (Heiligenstadt). red