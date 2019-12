SPD Hausen nominiert ihr Team

Getreu dem Motto des Bundesparteitags der Sozialdemokraten, "In die neue Zeit", will die SPD Hausen zur Kommunalwahl 2020 ein buntes und kompetentes Team von Kandidaten ins Rennen schicken, um die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen. Der Ortsverein lädt alle Bürger ein, an der Aufstellungsversammlung teilzunehmen und mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Die Versammlung findet am Mittwoch, 11. Dezember, um 19 Uhr im Gasthaus "Krone" statt. red