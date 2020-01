SPD hat sich aufgestellt

Zu ihrer Nominierungsversammlung für die Kommunalwahlen 2020 trafen sich Mitglieder und Freunde des SPD-Ortsvereins Breitengüßbach im Schützenhaus. Erfahrene Kommunalpolitiker sowie Bürger aus den verschiedenen Berufsgruppen runden das Bild der Kandidatenliste ab. Dem Ortsverein seit es gelungen, eine ausgewogene Kandidatenliste, die den repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbildet, auf die Beine zu stellen, heißt es in der Mitteilung der Gruppierung. Besonders freue man sich über die jungen Kandidaten, die bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen.

Im Anschluss an die Nominierungsversammlung wurden die Punkte für das Wahlprogramm eingehend erörtert. In einer Zeitung zu den Kommunalwahlen und in den Wahlveranstaltungen, die in allen Ortsteilen stattfinden, wird den Bürgern das Wahlprogramm vorgestellt. red