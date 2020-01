SPD Harsdorf setzt auf Frauen

Die Harsdorfer SPD setzt bei der Nominierung der Liste für den Gemeinderat verstärkt auf Frauen. Mit der 46-jährigen Birgit Thies steht eine Frau sogar auf Platz 1 der Liste. Birgit Thies leitet die Geschäftsstelle des Zentrums für Ökologie und Umweltforschung an der Universität Bayreuth: "Aus meiner Arbeit kann ich nur bestätigen, dass gemischte Gruppen ein breiteres Sichtfeld haben. Eine Vielfalt an beruflichen Hintergründen, Lebenserfahrungen und Perspektiven hilft auch in kommunalen Entscheidungsprozessen."

Die Nominierung der SPD-Liste erfolgte einstimmig. Neben SPD-Mitgliedern kandidieren auch Parteilose.

Wie SPD-Ortsvorsitzender Heiko Eberth feststellte, war der Harsdorfer Gemeinderat in den letzten Jahren ausschließlich männlich besetzt: "Das wollen wir ändern! Ein Anliegen ist uns außerdem das betreute Wohnen hier im Dorf. Miriam Bauch, parteilos und seit vielen Jahren aktiv im Dorf, ist es wichtig, dass die Anstrengungen für die Barrierefreiheit nicht aufhören.

Stefan Holzheu, amtierender Gemeinderat, sieht Harsdorf als Dorf im größeren Kontext: "Die Energiewende wird auf unterster Ebene, bei den Einzelnen und in den Kommunen umgesetzt. Hier können wir Verantwortung übernehmen, für die Zukunft unserer Kinder." Rei.