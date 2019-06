SPD hält an Sünkel und Hanft fest

Was wie ein gut geöltes Uhrwerk funktioniert, daran wollten die Genossen in Schneckenlohe auf keinen Fall drehen. Der SPD-Ortsverein bestätigte deshalb in seiner Hauptversammlung den Vorstand für weitere zwei Jahre und ehrte langjährige Mitglieder. Geplant sei künftig auch eine enge Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen in Kronach, Mitwitz, Küps und Weißenbrunn. "Als Namen für diese Projektgruppe könnte ich mir ,Distrikt südlicher Landkreis' gut vorstellen", so der Vorschlag von Ralf Völkl, dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden.

"Gegenseitige Befruchtung", das sei auf jeden Fall einer der Vorteile, die man aus der Zusammenarbeit ziehen könne. "In den 90er Jahren gab es das schon mal", erinnerte sich Vorsitzender Joachim Sünkel zurück. Zu Zeiten von Oswald Marr als Bürgermeister in Küps habe man sich mit anderen Ortsverbänden zusammengeschlossen. "Als er Landrat wurde, ist alles leider wieder eingeschlafen." Das soll bei diesem neuen Versuch auf jeden Fall anders werden, bekräftigte Völkl.

"Grüner als die Grünen" sei die SPD in Schneckenlohe vor allem beim Thema Umweltschutz. Umweltbeauftragter Georg Völker: "Vor allem bei unseren Müllsammelaktionen sind viele Kinder am Start. So wird das Umweltbewusstsein geschult. Außerdem haben wir zwei Blühstreifen angelegt für die Insekten. Wir sind also auf einem sehr guten Weg." Joachim Sünkel meinte dazu: "Umweltschutz sollte und kann auch jeder in seinem eigenen Garten leben."

Auch Völkl bestätigte, dass alle Kommunen im Landkreis aktiven Umweltschutz betrieben. "Allerdings vermisse ich zu diesem Thema die Realitätsnähe in der großen Politik." Gerade in Bezug auf die E-Mobilität gäbe es keine klaren Linie in der Bundespolitik. Sünkel: "Sie ist auch kein Allheilmittel und würden wir 100 Prozent erreichen, würden wir damit ganze Länder vernichten." Hier sah auch Völk "Licht und Schatten" und räumte ein, dass vielleicht andere Technologien besser geeignet wären. Wasserstoff zum Beispiel sei eine Alternative, die aber leider über keine Lobby verfüge und demnach nicht vorangetrieben werde.

Gestreift hatte man in der Hauptversammlung auch das Thema Bevölkerungsrückgang. Hier müsse man geeignete Perspektiven bieten, so Völkl. Ein Schritt in die richtige Richtung sei schon mal die geplante Finanzhochschule in Kronach. Arbeitsplätze und eine gute Verkehrsanbindung seien das A und O, um dem Schwund entgegenzutreten. Hier ging er auch kurz auf das Mobilitätskonzept im Landkreis ein, das enorm wichtig gerade für Schüler und ältere Menschen sei. "Wir müssen aber ordentlich Werbung machen, gerade in der Einführungsphase. Es muss ja auch genutzt werden, sonst hat alles keinen Sinn."

Bürgermeister Knut Morgenroth informierte über aktuelle Themen, die die Gemeinde derzeit beschäftigen. Eines davon war die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. "Und wir haben uns der ,Allianz B 303' angeschlossen." Das ist eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Ebersdorf bei Coburg, Großheirath, Grub am Forst, Marktgraitz, Mitwitz, Niederfüllbach, Schneckenlohe, Sonnefeld, Weidhausen und Untersiemau. Die Gründungsveranstaltung wird am 3. Juli stattfinden.

Zwei Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Geehrt für 30-jährige Mitgliedschaft wurde Manuela Völker (seit 1996 auch Mitglied im Gemeinderat) und für 40 Jahre Wulf Bauer (1994 bis 1996 ebenfalls im Gemeinderat).

Keine Veränderungen gab es im Vorstand der Orts-SPD Schneckenlohe. So bleibt Joachim Sünkel für weitere zwei Jahre im Amt. Sein Stellvertreter ist Freddy Hanft. Schriftführerin: Karin Sünkel, Stellvertreter Heiko Eichhorn. Kassier ist Knut Morgenroth und Stellvertreter hier ist Joachim Sünkel. Als Delegierter für den Kreis und Unterbezirk fungiert Heiko Eichhorn. Seine Ersatzleute sind Joachim und Karin Sünkel sowie Birgit Fiedler und Nicole Altrichter. Maria Löffler