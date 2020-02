SPD freut sich über Erfolg beim Zuschuss fürs Busticket

Bernhard Panzer Die Formulare liegen jetzt vor, das von der SPD-Stadtratsfraktion beantragte "Umweltjahresabo" für die Busse in der Tarifzone F für Herzogenaurach kann ab sofort abgerufen werden. Das bedeutet, dass für die Jahresabos ein städtischer Zuschuss von 100 Euro gewährt wird.

Diese erfreuliche Nachricht war Anlass für die SPD-Ortsvorsitzende und Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff, gemeinsam mit ihren Stadtratskollegen Peter Prokop und Erich Petratschek auf die Neuerung aufmerksam zu machen.

Jeder, der die vergünstigten Jahresabos für den Herzo-Bus in Anspruch nehmen will, kann das ab sofort tun. Die Formulare für den Zuschuss liegen im Rathaus aus. Das Jahresabo selbst muss allerdings auch weiterhin online gebucht werden, da dieses über den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) läuft.

Renate Schroff verwies darauf, dass das beantragte Umweltticket in der Haushaltssitzung des Stadtrates gebilligt worden sei (der FT berichtete). "Erfreulicherweise", so schreibt Schroff in einer Pressemitteilung, "sind nun die formalen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der vergünstigten Herzobus-Abos geschaffen worden."

Demnach wird laut SPD-Pressemitteilung (rückwirkend zum 1. Januar) sowohl das normale Jahresabo als auch das Jahresabo Plus für das Herzobus-System einschließlich der Regionalbusse in der Tarifstufe F bezuschusst - und zwar mit 100 Euro von der Stadt. Der Tarif F gilt für das Stadtgebiet von Herzogenaurach einschließlich aller Ortsteile.

Bei drei Fahrten schon rentabel

Darüber hinaus winkt ein Zuschuss von 50 Euro für das so genannte 9-Uhr-Jahresabo (auch mit Plus), sobald dieses vom VGN beschlossen worden ist, wie Schroff weiter mitteilt.

Die Zweite Bürgermeisterin verdeutlicht das: "So können die Fahrgäste in Zukunft schon ab 15,60 bzw. 10,65 Euro den ganzen Monat lang bequem, unkompliziert und äußerst günstig ... mit dem Herzo-Bus einschließlich der Regionalbusse im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein." Und das ohne jedes Mal einen Einzelfahrschein lösen zu müssen. Wie Schroff überzeugt ist, rentiert sich das Angebot bereits bei drei Fahrten in der Woche. Mit dem städtischen Zuschuss wolle man "unseren Citybus noch attraktiver machen und möglichst viele Fahrgäste gewinnen."