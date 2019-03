SPD-Frauenempfang am Sonntag

Der SPD-Unterbezirk Erlangen (Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt) lädt am Sonntag, 10. März, zum politischen Frauenempfang in die Clubbühne des Erlanger E-Werks ein. Beginn ist um 11 Uhr. Festrednerin ist Katarina Barley, Justizministerin und Europaspitzenkandidatin der SPD. Die drei Mandatsträgerinnen MdB Martina Stamm-Fibich, MdL Alexandra Hiersemann und Bezirksrätin Gisela Niclas laden alle Frauen dazu ein, den 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts zu feiern. Die musikalische Gestaltung kommt vom Jazztrio "Triton". Bereits um 9.30 Uhr beginnt in der Kellerbühne des E-Werks das politische Frühstück. red