SPD-Fraktion spricht über das Erreichte

Die SPD-Stadtratsfraktion Coburg präsentiert im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Coburg läuft. Mit uns" das Erreichte der vergangenen sechs Jahre und zeigt in diesem Zusammenhang auch auf, was die künftigen Aufgaben und Ziele sind. Als Auftakt ist dabei eine Begehung einzelner Projekte in der "Sozialen Stadt Wüstenahorn" geplant. Dazu lädt die SPD-Stadtratsfraktion alle am Freitag, 11. Oktober, um 15 Uhr ein. Treffpunkt ist der Neubau der Fröbelstraße 10. Bei diesem Rundgang wird Dritter Bürgermeister und Vorsitzender Lenkungsgruppe "Soziale Stadt", Thomas Nowak, auf umgesetzte Projekte und auch auf noch bevorstehende Aufgaben eingehen. red