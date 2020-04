SPD-Fraktion beantragt die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes

In der Sitzung der SPD-Kreistagsfraktion ist Wolfgang Fees einstimmig wie bereits in der letzten Amtsperiode zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Zu den Stellvertretern wurde Anja Gebhardt, Reiner Büttner und Hans-Jürgen Nekolla ebenso einstimmig gewählt. Die Fraktion sprach sich für die "bewährte" Zahl von drei Landratsstellvertretern aufgrund der Aufgabenfülle aus und will hierzu einen eigenen Kandidaten vorschlagen.

Der Vorschlag eines eigenen Ausschusses für Mobilität wird von der SPD-Fraktion unterstützt. Dazu wird die Fraktion auch einen Antrag zur Erstellung eines Mobilitätskonzeptes unter Einbeziehung der Landkreisbevölkerung einreichen.

Mit dem neu hinzugekommenen Fraktionsmitglied und Forchheimer Oberbürgermeister Uwe Kirschstein sowie den bisherigen Kreisräten Wolfgang Fees, Reiner Büttner, Edgar Büttner, Gerlinde Kraus, Anja Gebhardt und Hans-Jürgen Nekolla vertrete laut Pressemitteilung ein starkes SPD-Team die Interessen der Bevölkerung.

Themenschwerpunkte werden die Forderung nach Konzepten für die Mobilität wie auch für die Kurzzeitpflege sein. Die Beibehaltung der Wertstoffhöfe in den Gemeinden, Klimaschutz, der Bau des "dringend notwendigen" Parkhauses für die Mitarbeiter des Landratsamts sowie einer Mensa am Berufsschulzentrum sind weitere Punkte der Kreistagsarbeit. Dies solle im Einklang mit soliden Finanzen und dem weiteren Abbau der Verbindlichkeiten im Landkreis einhergehen. red