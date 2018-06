SPD feiert 100 Jahre Freistaat Bayern

Am 8. November begeht der Freistaat Bayern seinen 100. Geburtstag. Dieses besondere Jubiläum "100 Jahre Freistaat Bayern" möchte der SPD-Kreisverband zusammen mit allen Bürgern feiern. Die Festlichkeiten finden am Freitag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr im "Currywoschdhaus" am Paradeplatz 5 in Forchheim statt. Begrüßt werden die Gäste von Atila Karabag vom SPD-Kreisverband Forchheim, die Festrede hält MdL Markus Rinderspacher , SPD-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag. red