SPD entsorgt Christbäume

Der SPD-Ortsverein Maßbach sammelt die Weihnachtsbäume der Maßbacher kostenlos und umweltverträglich am Samstag, 18. Januar, heißt es in einer Mitteilung. Die Abholung erfolgt nur an den beschilderten Sammelstellen. Es wird gebeten, die Bäume, Überreste und Wedel ohne Schmuck und ohne Lametta rechtzeitig an den Plätzen abzulegen, ohne Verkehr/Fußgänger zu behindern. Die Sammelpunkte: Am Perlengarten (Clubhaus), in der Volkershausener Straße (3x), Am Gasthaus Stern, an der "Herrenschanze" (Poppenlauerer Str.), am Rathauseck, in der Weichtunger Straße, An der Centleite (2x), Neue Straße/Sailergasse, Parksiedlung (Theaterstube), Bäckergasse/Schloßgasse, Jägergarten (2x), Rannunger Straße, Gottfr.-Stahlschm.-Str./ Ballhausweg, Schanzstraße (2x), Dora-Müller-Straße (Kindergarten), Leonh.-Schwarz-Straße (3x), Dr.-Benckiser-Straße (2x), Raiffeisenstraße, Hennebergerstraße/Kretzerstraße, Dr.-Hermann-Dieden-Straße, Bergstraße/Justin-Streit-Straße. red