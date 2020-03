SPD empfiehlt niemanden

Zufrieden zeigten sich die Vorsitzenden der SPD-Ortsvereine Redwitz und Unterlangenstadt, Jochen Körner und Egon Neder, mit dem Ausgang der Kommunalwahl in Redwitz. Der junge Bürgermeisterkandidat Stephan Arndt konnte mit 21 Prozent der Stimmen ein respektabeles Ergebnis vorweisen. Bei der Gemeinderatswahl hat die SPD-Liste ihre vier Sitze halten können. Als kleine Sensation wurde das Abschneiden der Marktgraitzer Genossen bewertet, die ja dem Ortsverein Redwitz angehören: Sie konnten zwei Sitze erobern. In den vergangenen beiden Wahlperioden war in Marktgraitz kein Sozialdemokrat im Gemeinderat vertreten. Auch das Abschneiden der Bürgermeisterkandidatin Nathalie Grammon war positiv. Auf Kreisebene musste die SPD größere Verluste hinnehmen. Die Vorstände in Redwitz und Unterlangenstadt bedauerten, dass aus dem Raum Redwitz, Marktgraitz, Marktzeuln und Hochstadt lediglich ein Bewerber, Max Zeulner aus Hochstadt, in den Kreistag eingezogen ist. Von der Bevölkerungszahl her hätte dieser Raum vier Sitze erreichen sollen. Für die Stichwahl des Bürgermeisters in Redwitz verzichtet die SPD auf eine Wahlempfehlung. red