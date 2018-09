SPD ehrt Mitglieder

Im Biergarten der Minigolfanlage veranstalteten der SPD-Ortsverein und die SPD-Frauengruppe Burgkunstadt ihr Sommerfest. Im Mittelpunkt stand dabei die Auszeichnung verdienter und langjähriger Mitglieder.

Mit einem Willkommensgruß leitete die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins von Burgkunstadt, Sonja Berger, dieses Sommerfest ein und freute sich über den lebhaften Besuch der Ehrengäste und Parteifreunde aus den Nachbarvereinen. MdL Susann Biedefeld sagte: "Es freut mich ganz besonders heute Genossen ehren zu können, die sich in vielen Bereichen verdient gemacht haben und Vorbilder sind." Biedefeld erinnerte daran, dass seit 60 Jahren Elmar Bergmann der SPD angehört und unzählige Wahlkämpfe mit bestritten hat. In der Altenkunstadter Schuhfabrik Kreuch übte er Jahrzehntelang das Amt des Betriebsratsvorsitzenden aus und kämpfte stets für mehr Rechte von Arbeitnehmern sowie seiner Kollegen. Von 1966 bis 2006, also 40 Jahre, wirkte Elmar Bergmann im Stadtrat und war die letzten Jahre auch Dritter Bürgermeister.

Er hob 1990 das Schustermuseum mit aus der Taufe und gründete ein Jahr später den Förderverein Schustermuseum mit; dessen Ehrenvorsitzender auch Elmar Bergmann ist. Vor 25 Jahren trat Wolfgang Sievert in die SPD ein und übernahm von 1996 bis 1999 den Vorsitz des SPD-Ortsvereins Burgkunstadt. Seit dem Jahr 2000 gehört er dem Stadtrat an und bekleidet dort seit 2008 das Amt des SPD-Fraktionsvorsitzenden. 2014 kandidierte er als SPD-Bürgermeisterkandidat. Im Kreistag arbeitet Sievert seit 2014 mit.

Dieter Schmiedel trat vor zehn Jahren in die SPD ein und hat nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Ortsvereins-Vorsitzenden Hans-Peter Marx kommissarisch die Leitung des SPD-Ortsvereins von Burgkunstadt übernommen. Von 2008 bis 2017 war er Ortssprecher für Ebneth/Hainweiher/Pfaffegetten in der Stadt Burgkunstadt; seit 2017 gehörte er dem Gremium als Stadtratsmitglied an. djr