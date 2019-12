SPD drängt auf Termin in Burghaig

SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzender Ingo Lehmann bittet in einem Schreiben an OB Henry Schramm (CSU) darum, die von der Stadt angekündigte Verkehrsschau in Burghaig zeitnah durchzuführen. Sowohl bei der Protestveranstaltung der Bürger gegen den vierstöckigen Neubau in der Theodor-Heublein-Straße am 8. November als auch bei der Bürgerversammlung der SPD am 3. Dezember hätten sich die Bürger die Verkehrsschau gewünscht, um die Verkehrssituation vor Ort eingehend zu untersuchen. red