SPD diskutiert über "Rechtsruck"

Albert Einsteins Engagement in der Friedensbewegung, sein Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und sein Plädoyer für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft ist noch heute für viele Vorbild. Melissa Büttner hat in den USA als Historikerin gearbeitet und will in einem Vortrag die Wichtigkeit einer standhaften SPD, die sich nicht von rechter Hetze beeinflussen lässt und stattdessen für ein starkes Europa und eine bunte Gesellschaft steht, vermitteln. Nach kurzer Vorstellung wird mit den Landtagskandidaten Ralf Pohl und Sebastian Müller sowie Susann Biedefeld (Bezirkstag) diskutiert. Die Veranstaltung findet am Freitag, 21. September, um 19 Uhr im Engelhardts Keller (Kellerstraße 50) statt. red