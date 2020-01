SPD diskutiert über die Pflege

Eine vom SPD-Ortsverein Haßfurt initiierte Diskussionsrunde zum Thema Pflege findet am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr in der Stadiongaststätte des FC Haßfurt an der Flutbrücke statt. Der Ortsvereinsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat der SPD, Stephan Schneider, hat dafür ein Podium mit Experten gewinnen können, wie die Partei mitteilte. Dabei sind Wolfgang Brühl, Landratskandidat der SPD, Matthias Beck, Oberstudienrat in Pension, und Marietta Eder, Gewerkschaft Verdi. ft