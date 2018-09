SPD-Direktkanidaten besuchen Oberhaid

Im Rahmen ihrer Gemeindebesuche im Stimmkreis Bamberg-Stadt machen die SPD-Direktkandidaten am Samstag, 15. September, Station in Oberhaid. Um 12.30 Uhr stellen sich die Bewerber für den Landtag und Bezirkstag - der Bamberger Stadtrat Heinz Kuntke und Oberbürgermeister Andreas Starke, am Rathausplatz den Fragen der Bürgerschaft. Bei der anschließenden Besichtigungstour geht es um aktuelle Themen der Ortsentwicklung. red