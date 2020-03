SPD dankt für große Treue

Beim Wahlkampfabschluss der Pressecker SPD nahmen Kreisvorsitzende MdL Inge Aures, Ortsvereinsvorsitzender Oliver Schott, Fraktionsvorsitzender Gerhard Leinfelder und Gemeinderätin Anni Reuther die Ehrung von drei langjährigen Mitgliedern vor.

Helmut Hirsch und Horst Nagel erhielten die Urkunde für 25- jährige Treue, Sonja Klier ist seit 30 Jahren dabei. Aures, selbst aus Presseck stammend, würdigte die Verbundenheit und das Engagement der Geehrten für die SPD. "Alle drei übernehmen Aufgaben, wenn es von Nöten ist." So sei Nagel Schriftführer des Ortsvereins, Hirsch und Klier stellten sich immer wieder als Kandidaten oder Delegierte zur Verfügung. "Wir brauchen solche Leute wie euch, die auch in schwierigen Zeiten zur SPD stehen", so Inge Aures, die Urkunden und Ehrenadelnadeln übergab. red