SPD Coburg-Nordost geht mit Zuversicht in die Zukunft

Ehrungen und die anstehende Kommunalwahl am 15. März 2020 standen beim SPD-Ortsverein Coburg-Nordost auf der Tagesordnung der traditionellen Mitgliederversammlung rund um das Weihnachtsfest. So wurden Susanne und Uwe Münster für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Besonders erfreute die Jubilare, dass der auf allen politischen Ebenen sehr aktive SPD-Ortsverein Nordost mit Dominik und Stefan Sauerteig zwei an Jahren junge, aber an beruflicher und ehrenamtlicher Erfahrung reiche Kandidaten mit den Plätzen 1 und 5 prominent auf der Stadtratsliste habe platzieren können. Damit sei ein spürbarer Generationswechsel vollzogen worden, den es nun mit Elan im Wahlkampf zu unterstützen gelte, meinten Susanne und Uwe Münster.

Aber auch mit lokalen Themen in den Bereichen ärztliche Versorgung, Mobilität und Verkehr sowie mit dem Umweltschutz und der Erhöhung der Lebensqualität im Coburger Nordosten und in Cortendorf befassten sich die Mitglieder intensiv. Personell und inhaltlich sehr gut aufgestellt könne man daher optimistisch und mit Zuversicht in die Kommunalwahl gehen, um die mit sozialdemokratischer Handschrift geprägte Erfolgsgeschichte Coburgs konsequent fortzuschreiben, so die einhellige Meinung der Genossen aus der Heilig-Kreuz-Vorstadt, dem Bereich um die Lauterer/Bertelsdorfer Höhe und dem Stadtteil Cortendorf. red