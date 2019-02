SPD-Bürgergemeinschaft will Wohnraum schaffen

Bürgermeisterin Anja Gebhardt und ihre Gemeinderäte werden dem Wählerauftrag gerecht und meistern ihre Aufgaben hervorragend. Darin waren sich die Teilnehmer der elften Klausurtagung der SPD-Bürgergemeinschaft Kirchehrenbach, die sich auf Burg Feuerstein trafen, laut einer Pressemitteilung einig.

"Zukunftsfähiger Weg"

Hauptthema war die Kommunalwahl 2020. Die zahlreichen Teilnehmer diskutierten angeregt über die weitere Entwicklung Kirchehrenbachs unter dem Motto "Nichts ist so gut, dass man es nicht besser machen kann". "Die Politik der SPD-Bürgergemeinschaft hat Kirchehrenbach auf einen zukunftsfähigen Weg gebracht", stellte Fraktionssprecher Laurenz Kuhmann fest, "man denke nur an die in Gang gesetzte Schulsanierung und die Erstellung eines Wasser- und Abwasserkatasters zur Sicherstellung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung".

Deshalb geht die SPD-Bürgergemeinschaft zuversichtlich in den Wahlkampf. Erfreulich ist, dass sich die Bürgermeisterin und amtierende Gemeinderäte wieder zur Wahl stellen, zusammen mit einer starken Liste kompetenter Kandidaten.

In drei Workshops wurden zukünftige kommunale Herausforderungen diskutiert und Lösungsvorschläge für nötige Infrastrukturmaßnahmen erarbeitet.

Insbesondere soll die Lebenssituation der älteren Mitbürger und der jungen Familien verbessert werden. Übereinstimmung bestand darin, eine SenTa nicht zum Wahlkampfthema zu machen. Auf der Agenda steht eine Einrichtung, die eine Begegnungsstätte, die Tagespflege und betreutes Wohnen unter einem Dach vereint. In diesem Sinne ist die Gemeinde bereits tätig geworden.

Für junge Familien wird dringend bezahlbarer Wohnraum benötigt. Die Gemeinde muss verstärkt nach Möglichkeiten suchen, um solche Wohnungen bereitzustellen.

Ersatz für Jugendtreff

Für die jüngeren Bürger soll ein Ersatz des gut angenommenen Jugendtreffs rechtzeitig vor dem Abriss des Hallenbades gesucht werden. Des Weiteren soll ein zweiter attraktiver Spielplatz in Ortsnähe geschaffen werden, zum Beispiel am Freizeitgelände Wiesentmühle. Am Reisberg können Mountainbike-Strecken entstehen.

"Unsere vorausschauende Politik für alle Bürgerinnen und Bürger", meinte die Bürgermeisterin, "sichert auch in Zukunft die gedeihliche Entwicklung der Geschäfte und des Gewerbes und den Erhalt wichtiger Vorsorgeeinrichtungen."

Dauerparker

Auch die Parksituation im Dorfkern Kirchehrenbachs wurde diskutiert. Falls sich die Situation bezüglich der Dauerparker im Zentrum nicht ändert, will sich die SPD-Bürgergemeinschaft für eine kommunale Verkehrsüberwachung aussprechen. Geschäftswelt und Bürger sollen dazu auf der nächsten Bürgerversammlung gehört werden. red