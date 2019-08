SPD- Bürgerbüro ist nicht besetzt

Das Bürgerbüro der SPD-Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar am Marktplatz in Haßfurt ist von Montag, 5. August, bis Freitag, 9. August, wegen Urlaubs nicht besetzt. In dieser Zeit können sich Bürger mit ihren Fragen und Anliegen an das Bad Kissinger Bürgerbüro, Telefon 0971/6994949, wenden. Ab Montag, 12. August, steht Marco Heumann, Mitarbeiter von Sabine Dittmar, dann wieder zu den gewohnten Bürozeiten am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 17 Uhr zur Verfügung. red