SPD besucht Politischen Aschermittwoch

Die Monatsversammlung des SPD-Ortsvereins findet diesmal im Rahmen des Politischen Aschermittwochs in Burgkunstadt statt. Die Mitglieder treffen sich am morgigen Mittwoch um 18 Uhr auf dem Schlossplatz, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Die Veranstaltung mit MdB Andreas Schwarz, bei der es neben guter Stimmung wieder "Weiß'n Käs" geben wird, beginnt um 18.45 Uhr bei Regens Wagner. Am Mittwoch, 10. April, findet eine Veranstaltung mit Martin Lücke aus Coburg, dem SPD-Kandidaten für das Europaparlament, statt. red