SPD bestätigt Joachim Türke

Der 17 Personen zählende SPD-Ortsverein Theres traf sich zur Jahresversammlung. Joachim Türke wurde dabei als Vorsitzender bestätigt, wie die Partei mitteilte.

Türke freute sich besonders darüber, dass der monatliche SPD-Stammtisch im Gasthaus "Bei Willi" für eine nach außen sichtbare Präsenz der Partei im Ort sorge und gleichzeitig Gelegenheit biete, über Tagesthemen zu politisieren. Für die anstehenden Kommunalwahlen in Theres im März 2020 kündigte der Erste Vorsitzende einen eigenen SPD-Wahlvorschlag an.

Bei den Neuwahlen wurde die Vorstandschaft der SPD Theres wie folgt berufen: Vorsitzender ist Joachim Türke, Stellvertreter Horst Kaden und Dieter Kneup, Kassiererin Gaby Hufnagel-Kneup sowie Schriftführerin Gisela Kaden. Beisitzer sind Alfred Schmitt und Harry Hymon. Die Kasse prüfen Oswald Reis und Jürgen Binder. ft