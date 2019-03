SPD: Bamberg soll E-Bike Stadt werden

Um Bamberg als Modellstadt für E-Mobilität weiter zu stärken, will die SPD Stadtratsfraktion ein E-Bike Verleihsystem sowie ein flächendeckendes Angebot an E-Bike-Ladestationen in der Stadt Bamberg aufbauen. "Ziel der SPD-Initiative ist es, die Stadt Bamberg mit neuen Mobilitätskonzepten als attraktive Fahrradstadt für Bamberger, Touristen und Pendler noch attraktiver zu machen", sagt stellvertretender Fraktionsvorsitzender Sebastian Niedermaier.

Nach Ansicht der SPD-Stadtratsfraktion würde ein E-Bike-Verleihsystem mit weiteren E-Bike-Ladestationen die Verkehrssituation in der Stadt nachhaltig verbessern und dadurch einen essenziellen Beitrag zum Klimaschutz leisten. "Der Straßenverkehr ist für etwa ein Drittel der CO2 -Emissionen in Bamberg verantwortlich. Mit der Förderung der Elektromobilität kann dieser Schadstoffausstoß verringert werden. Insofern leistet die E-Mobilität einen Beitrag zum Klimaschutz und ist folglich ein zentraler Baustein im städtischen Klimaschutzkonzept im Bereich Mobilität", so Niedermaier.

"Ziel der Verkehrsplanung der Stadt soll es sein, mit möglichst emissionsarmen Angeboten die Mobilitätsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen und zugleich für eine hohe Aufenthaltsqualität in der Stadt zu sorgen", meint der Fraktionsvorsitzende Klaus Stieringer. Die SPD-Stadtratsfraktion habe deshalb die Verwaltung beauftragt, ein Konzept für den E-Bike Verleih sowie den flächendeckenden Aufbau von E-Bike-Ladestationen in Bamberg zu erarbeiten. Bei der Erstellung eines Verleih- und Ladestationenkonzepts sollen dabei nach Ansicht der SPD-Stadtratsfraktion nicht nur öffentliche Plätze, sondern auch Hotels, Krankenhäuser, Universitätseinrichtungen und Schulen berücksichtigt werden. Der Verleih von E-Bikes könne auch für die Stadtwerke ein interessantes Geschäftsfeld sein. red