Eine Kräuterführung findet am Samstag, 3. August, in Bad Brückenau statt. Dabei lernen die Teilnehmer einige Kräuter kennen und erfahren Interessantes über die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Georgi-Kurhalle. Die Führung macht Natur- und Kräuterführerin Jutta Vogt. sek