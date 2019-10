Woher kommt der Name Streuobstwiese und warum haben manche Menschen eine Apfelallergie? Diese und weitere Fragen beantwortet Gästeführerin Helga Dressel bei einem Spaziergang über die Streuobstwiese der Familie Ostler/Betz am Samstag, 19. Oktober, um 13 Uhr in der Schönthalstraße 20 in Grundfeld. Der Garten ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Familie Ostler/Betz bietet dazu auch einen Verkauf von Äpfeln sowie Produkten von der Streuobstwiese an. Der benachbarte Garten von Helga Dressel in der Schönthalstraße 22 ist geöffnet und kann ebenfalls besichtigt werden. Die Umweltstation Weismain lädt zu dieser Veranstaltung ein. red