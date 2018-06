Spaziergang mit Tiergeschichten

Mit der Wildnisschule "Wege-zur-Wildnis" geht es am Sonntag, 8. Juli, 14 Uhr, auf einen spannenden Spaziergang durch die Natur zum Lauschen alter und neuer Geschichten zu Tieren und Pflanzen aus verschiedenen Kulturkreisen. Eine unterhaltsame Wanderung und ein Erlebnis für die ganze Familie. Treffpunkt ist am Parkplatz Turmberg in der Kurt-Schumacher-Straße in Erlangen . Anmeldung bei Andreas Wahl, Telefon 0152/01434196, E-Mail: wege-zur-wildnis@web.de. red