Die Tourist-Information Oberes Rodachtal bietet am kommenden Donnerstag, 18. Juli, 18 Uhr, ab dem Tourismushaus Steinwiesen einen Qi-Gong-Spaziergang an. Ein achtsamer Spaziergang, um Stress abzubauen sowie Körper und Geist in Harmonie zu vereinen. Um Voranmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Telefon 09262/1538 oder 0175/ 3789750 wird gebeten. red