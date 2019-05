Spaziergang mit dem Förster

Der Bund Naturschutz organisiert am Sonntag, 5. Mai, um 14 Uhr einen zweistündigen Waldspaziergang mit dem Förster a.D. Reinhard Landgraf. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Info unter Tel.: 09738/8137. Treffpunkt ist am Gasthaus Hirschen in Ebenhausen. sek