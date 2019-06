Spaziergang in Schloss Weissenstein

Ein eineinhalbstündiger Spaziergang am Sonntag, 16. Juni, um 14.30 Uhr führt die Besucher über die Gesamtanlage von Schloss Weissenstein. Es gibt viel zu entdecken und bestaunen rund um die Fassaden und Mauern der Sommerresidenz der Grafen von Schönborn: Figurengruppen, die symbolisch über das Schloss wachen, Säulen, die den Stellenwert des Gebäudes unterstreichen und einiges mehr. Ein besonderes Gebäude, das nur im Rahmen dieser Themenführung zu sehen ist, ist das Palmenhaus. Wie der Name verrät diente es der Aufbewahrung der im Barock modischen Palmen und Orangenbäumchen. Bis heute werden in diesem von außen unscheinbaren Gebäude die Palmen überwintert. Anmeldung unter der info@schloss-weissenstein.de oder Telefon 09548/98180. red