Spaziergang durchs Reich des Bibers

Die Kreisgruppe des Bund Naturschutz lädt am Freitag, 29. Juni, zu einem Biber-Spaziergang mit den Biberbeauftragten des Landkreises, Selk und Zeit ein. Seit einigen Jahren ist eine Biberfamilie im Gelände des LGS-Parkes heimisch. Bei dem Besuch bekommt man alles Wissenswerte rund um den Biber vermittelt und kann hoffentlich einen Blick auf sie erhaschen. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Skaterbahn im LGS-Gelände. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Kronach statt. Für Rückfragen: 09261/94404.